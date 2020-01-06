Шойгу обсудил с главой разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Как отмечается, разговор состоялся вечером 5 января.
«В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряжённости и разрешению кризисных ситуаций в регионе», — говорится в сообщении.
Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили убийство американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Лавров назвал действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права.
Генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.