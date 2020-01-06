Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил в Сербию

Сербский президент Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с Рождеством и пригласил его совершить визит в Сербию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму, направленную кабинетом президента Сербии.

«Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова, искренне желаю провести его в добром здоровье, мире и счастье», — сказал Вучич.

Он добавил, что в Сербии с радостью вспоминают прошлогодний визит российского лидера и надеются, что в этом году президент России «окажет такую же честь».

Также Вучич пожелал российскому народу благосостояния и процветания.

Кроме того, Вучич направил поздравления премьер-министру России Дмитрию Медведеву и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее сообщалось, что Путин и Медведев примут участие в рождественских богослужениях.