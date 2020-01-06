Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил в Сербию

Короткая ссылка
Сербский президент Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с Рождеством и пригласил его совершить визит в Сербию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму, направленную кабинетом президента Сербии.
Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил в Сербию
  • kremlin.ru

«Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова, искренне желаю провести его в добром здоровье, мире и счастье», — сказал Вучич.

Он добавил, что в Сербии с радостью вспоминают прошлогодний визит российского лидера и надеются, что в этом году президент России «окажет такую же честь».

Также Вучич пожелал российскому народу благосостояния и процветания.

Кроме того, Вучич направил поздравления премьер-министру России Дмитрию Медведеву и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Ранее сообщалось, что Путин и Медведев примут участие в рождественских богослужениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить