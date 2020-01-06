Абэ призвал к снятию напряжённости на Ближнем Востоке

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал все стороны, вовлечённые в ситуацию на Ближнем Востоке, приложить дипломатические усилия для снятия напряжённости.
Абэ призвал к снятию напряжённости на Ближнем Востоке
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Мы требуем, чтобы все вовлечённые стороны приложили дипломатические усилия для избежания дальнейшей эскалации и для снятия напряжённости», — цитирует его ТАСС.

Абэ напомнил, что в конце 2019 года в Японию с визитом приезжал иранский президент Хасан Рухани. Премьер Японии добавил, что Токио продолжит способствовать стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе.

Ранее президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить войны на Ближнем Востоке.

3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. 

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