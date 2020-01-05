Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
  • Reuters

В группу «5 + 1» входят США, Россия, Германия, Франция, Китай и Великобритания.

«Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остаётся. Однако необходимо ответить на то, что произошло», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что иранская сторона не стремится к войне с Соединёнными Штатами, но готова к любым обстоятельствам. 

Он отметил, что Иран ответит на гибель Сулеймани. При этом в Тегеране намерены принять такое решение, которое заставит США пожалеть, но не приведёт к войне.

Ранее Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани.

Сулеймани был убит при ракетном ударе США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде 3 января.

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