Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
- Reuters
В группу «5 + 1» входят США, Россия, Германия, Франция, Китай и Великобритания.
«Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остаётся. Однако необходимо ответить на то, что произошло», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил, что иранская сторона не стремится к войне с Соединёнными Штатами, но готова к любым обстоятельствам.
Он отметил, что Иран ответит на гибель Сулеймани. При этом в Тегеране намерены принять такое решение, которое заставит США пожалеть, но не приведёт к войне.
Ранее Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани.
Сулеймани был убит при ракетном ударе США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде 3 января.