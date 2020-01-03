СБ ООН обсудит ситуацию в Идлибе 3 января
- Reuters
«Завтра состоятся консультации по Сирии, которые запросили Франция и Великобритания», — цитирует ТАСС представителя Вьетнама при ООН Данг Динь Куи.
Он отметил, что перед Совбезом выступят заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Ранее сообщалось, что Великобритания запросила проведение обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе.