СБ ООН обсудит ситуацию в Идлибе 3 января

Совет Безопасности ООН проведёт консультации в связи с ситуацией в сирийском Идлибе в пятницу, 3 января.

«Завтра состоятся консультации по Сирии, которые запросили Франция и Великобритания», — цитирует ТАСС представителя Вьетнама при ООН Данг Динь Куи.

Он отметил, что перед Совбезом выступят заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Ранее сообщалось, что Великобритания запросила проведение обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе.