Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб

Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«В каждом из нападений участвовало до 50 боевиков при поддержке 5—6 пикапов с установленным на них тяжёлым вооружением», — сказал он.

Как уточняется, убиты или ранены до 30 боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, потерь среди сирийских военных нет.

24 декабря стало известно, что армия Сирии взяла под свой контроль стратегически важный город Джарджаназ.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.