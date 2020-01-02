Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде

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Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.
Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде
  • Reuters

«Государственный секретарь Майк Помпео говорил сегодня с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди и осудил самым жёстким образом террористическую атаку на посольство США в Багдаде 31 декабря, за которой стоял Иран», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Также Помпео отметил напомнил об обязательстве властей Ирака защищать американскую дипломатическую миссию.

Ранее посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков и рекомендовало американцам не приближаться к зданию.

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