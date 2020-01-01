В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств

В состав Совета Безопасности ООН 1 января войдут пять новых государств, а пять непостоянных членов покинут совет. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в Совете безопасности ООН всегда заседают 15 стран, пять из них постоянные члены, а десять временные.

Россия, США, Великобритания, Китай и Франция являются постоянными членами СБ.

Непостоянные члены СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018—2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР — на 2019—2020 годы.

Полномочия Экваториальной Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Кувейта, Перу и Польши истекли 31 декабря. С 1 января их место в займут Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.

Как уточняется, с 1 января председательство в Совбезе переходит от США к Вьетнаму.

В ноябре зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обсуждения программы работы комитета на 2020 год сообщил, что Россия может вновь поднять вопрос о переносе из США работы Первого комитета Генассамблеи ООН.