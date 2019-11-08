Россия может вновь поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН

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Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе обсуждения программы работы комитета на 2020 год сообщил, что Россия может вновь поднять вопрос о переносе из США работы Первого комитета Генассамблеи ООН.
Россия может вновь поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН
  • Reuters

«Оставляем за собой право продолжать на всех площадках, в том числе разоруженческих, поднимать вопрос о доступе национальных делегаций на мероприятия и в штаб-квартиру ООН», — цитирует ТАСС Белоусова.

Он отметил, что если Россия не увидит «никаких изменений в дискриминационной и неприемлемой политике США», то обязательно вновь поднимет этот вопрос.

Ранее Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США.

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