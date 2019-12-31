Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поздравил репатриантов из бывшего СССР с Новым годом.

Обращение премьера опубликовано на странице его канцелярии в Youtube.

«С Новым годом! Хочу поздравить вас, моих братьев и сестёр — репатриантов из бывшего СССР, с Новым годом. Вы празднуете его в кругу семьи, с друзьями, а мы празднуем вместе с вами. Мы отмечаем этот праздник вместе с вами, потому что вы изменили лицо нашей страны. Вы просто изменили историю Израиля», — сказал Нетаньяху.

По его словам, Израиль «стал выглядеть иначе в экономике, безопасности, науке, торговле, спорте, музыке».

«В каждой области вы играете ведущую роль и развиваете нашу страну, превращая её в мировую державу, именно так, и ваш вклад огромен. Мы гордимся им и обнимаем вас. Желаю вам хорошо отметить этот праздник», — добавил он.

Ранее телеканал «360» передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Новым годом.