Меркель в новогоднем обращении затронула тему климата

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Канцлер Германии Ангела Меркель в своём новогоднем обращении затронула тему проблемы изменения климата.

«Потепление на нашей Земле реально. Оно вызывает угрозу», — цитирует РИА Новости Меркель.

Канцлер пояснила, что эта проблема спровоцирована человечеством, и для ответа на этот вызов необходимо приложить все усилия.

Она отметила, что с основными последствиями изменения климата столкнутся «наши дети и внуки».

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.

По его словам, посчитать, как современное человечество влияет на изменения глобального климата, очень сложно, если вообще возможно.

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