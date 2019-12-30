Помпео обсудит с руководством Украины реформы по борьбе с коррупцией

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Госсекретарь США Майк Помпео намерен во время визита на Украину обсудить с руководством страны реформы, направленные на борьбу с коррупцией.
Помпео обсудит с руководством Украины реформы по борьбе с коррупцией
  • Reuters

Об этом рассказал журналистам представитель Госдепартамента.

«Визит госсекретаря на Украину направлен на поддержание суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ и подтверждение важности стратегического партнёрства», — цитирует его ТАСС.

Также визит связан с «поддержкой Украины по противодействию российской агрессии и дезинформации», отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Помпео и украинский президент Владимир Зеленский проведут встречу в Киеве 3 января.

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