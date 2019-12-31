В Белом доме сообщили о планах подписать сделку с КНР в начале января
- РИА Новости
«У нас примерно в течение следующей недели состоится подписание. Мы ждём лишь перевода», — цитирует его ТАСС.
В частности, в настоящее время идёт подготовка перевода с английского на китайский язык 86-страничного документа.
«Когда это произойдёт, как сообщается, возможно, (вице-премьер Госсовета КНР. — RT) Лю Хэ, который на консультациях представляет китайскую сторону, прибудет для подписания», — отметил Наварро.
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