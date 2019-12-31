В Белом доме сообщили о планах подписать сделку с КНР в начале января

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Представители США и Китая планируют подписать соглашение по первой части торговой сделки в начале января 2020 года после завершения перевода всех документов, заявил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире Fox News.
В Белом доме сообщили о планах подписать сделку с КНР в начале января
  • РИА Новости

«У нас примерно в течение следующей недели состоится подписание. Мы ждём лишь перевода», — цитирует его ТАСС.

В частности, в настоящее время идёт подготовка перевода с английского на китайский язык 86-страничного документа.

«Когда это произойдёт, как сообщается, возможно, (вице-премьер Госсовета КНР. — RT) Лю Хэ, который на консультациях представляет китайскую сторону, прибудет для подписания», — отметил Наварро.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы торговой сделки США и Китая.

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