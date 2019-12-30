Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
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Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.
«Президенты обсудили состояние двусторонних отношений и будущие усилия для поддержания эффективного (режима. — RT) контроля над вооружениями», — цитирует заявление ТАСС.
29 декабря Путин провёл телефонный разговор с Трампом, в ходе которого российский лидер поблагодарил президента США за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.