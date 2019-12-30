Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.

© White House/Flickr.com

globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли. «Президенты обсудили состояние двусторонних отношений и будущие усилия для поддержания эффективного (режима. — RT) контроля над вооружениями», — цитирует заявление ТАСС. 29 декабря Путин провёл телефонный разговор с Трампом, в ходе которого российский лидер поблагодарил президента США за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.