Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
  • © White House/Flickr.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Президенты обсудили состояние двусторонних отношений и будущие усилия для поддержания эффективного (режима. — RT) контроля над вооружениями», — цитирует заявление ТАСС.

29 декабря Путин провёл телефонный разговор с Трампом, в ходе которого российский лидер поблагодарил президента США за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.

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