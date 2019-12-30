В Испании 14 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви
В испанской провинции Сентельес во время традиционного фестиваля произошёл взрыв пиротехники на колокольне одной из церквей. По предварительной информации, пострадали 14 человек.
- Reuters
Об этом сообщает Osona.
Уточняется, что девять пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.
В конце ноября пять человек погибли и двое пострадали при взрыве на складе пиротехники в Италии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube