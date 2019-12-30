В Испании 14 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви

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В испанской провинции Сентельес во время традиционного фестиваля произошёл взрыв пиротехники на колокольне одной из церквей. По предварительной информации, пострадали 14 человек.
В Испании 14 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви
  • Reuters

Об этом сообщает Osona.

Уточняется, что девять пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В конце ноября пять человек погибли и двое пострадали при взрыве на складе пиротехники в Италии.

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