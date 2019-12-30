В Испании 14 человек пострадали при взрыве пиротехники в церкви

В испанской провинции Сентельес во время традиционного фестиваля произошёл взрыв пиротехники на колокольне одной из церквей. По предварительной информации, пострадали 14 человек.

Reuters

Об этом сообщает Osona. Уточняется, что девять пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. В конце ноября пять человек погибли и двое пострадали при взрыве на складе пиротехники в Италии.