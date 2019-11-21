Пять человек погибли в результате взрыва на складе в Италии
Об этом сообщает Le Repubblica.
Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Согласно предварительной версии, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ на территории склада.
По данным издания, в момент инцидента в здании находились жена и взрослый сын хозяина склада. В результате инцидента женщина скончалась, мужчина госпитализирован.
Ранее в Бельгии произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб, ещё четверо получили ранения.