Пять человек погибли в результате взрыва на складе в Италии

Пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате взрыва на складе пиротехники в итальянской провинции Мессина.

Об этом сообщает Le Repubblica.

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Согласно предварительной версии, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ на территории склада.

По данным издания, в момент инцидента в здании находились жена и взрослый сын хозяина склада. В результате инцидента женщина скончалась, мужчина госпитализирован.

Ранее в Бельгии произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб, ещё четверо получили ранения.