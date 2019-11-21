Пять человек погибли в результате взрыва на складе в Италии

Короткая ссылка
Пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате взрыва на складе пиротехники в итальянской провинции Мессина.

Об этом сообщает Le Repubblica

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Согласно предварительной версии, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ на территории склада.

По данным издания, в момент инцидента в здании находились жена и взрослый сын хозяина склада. В результате инцидента женщина скончалась, мужчина госпитализирован.

Ранее в Бельгии произошёл взрыв, в результате которого один человек погиб, ещё четверо получили ранения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить