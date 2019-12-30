Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран, итоги нормандского саммита и состоявшийся в Донбассе обмен пленными.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.

Разговор прошёл по инициативе финляндской стороны. Во время беседы лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Путин и Ниинистё выразили удовлетворение развитием отношений России и Финляндии, которые характеризуются регулярным политическим диалогом, взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, активными межведомственными и межрегиональными связями.

Президенты подтвердили готовность к продолжению сотрудничества на международной арене.

«Владимир Путин проинформировал Саули Ниинистё о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности, об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в нормандском формате», — заявили в Кремле.

Также стороны дали позитивную оценку состоявшемуся 29 декабря в Донбассе обмену пленными между Киевом, Донецком и Луганском.

Ранее Путин направил мировым лидерам поздравления с Новым годом.