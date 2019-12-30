Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.
Разговор прошёл по инициативе финляндской стороны. Во время беседы лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Путин и Ниинистё выразили удовлетворение развитием отношений России и Финляндии, которые характеризуются регулярным политическим диалогом, взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, активными межведомственными и межрегиональными связями.
Президенты подтвердили готовность к продолжению сотрудничества на международной арене.
«Владимир Путин проинформировал Саули Ниинистё о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности, об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в нормандском формате», — заявили в Кремле.
Также стороны дали позитивную оценку состоявшемуся 29 декабря в Донбассе обмену пленными между Киевом, Донецком и Луганском.
Ранее Путин направил мировым лидерам поздравления с Новым годом.