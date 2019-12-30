Лавров оценил идею введения бесполётной зоны над Ливией

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал идею введения бесполётной зоны над Ливией.

«Что касается идеи объявить бесполётную зону над Ливией, это очень плохая ассоциация... Ведь НАТО стало бомбить Ливию после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение — объявить бесполётную зону над Ливией. И единственное уполномочие, которое Совет Безопасности одобрил, — он поручил заинтересованным странам обеспечивать режим бесполётной зоны», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По его словам, коллеги из НАТО в очередной раз дискредитировали себя как договороспособных партнёров и воспользовались этой резолюцией для того, чтобы в её грубейшее нарушение начать бомбить территорию Ливии.

«Что из этого получилось, вы знаете. Поэтому любые предложения, которые предусматривают создание бесполётной зоны, вызывают у нас не очень приятную ассоциацию, и не думаю, что мы можем в очередной раз доверяться всем нашим партнёрам из НАТО, что они соблюдать подобные договорённости стали бы стопроцентно», — подчеркнул российский министр в ответ на вопрос корреспондента RT.

Ранее президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонных переговоров призвали стороны конфликта в Ливии принять срочные меры для его разрешения.