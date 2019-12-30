Лавров оценил идею введения бесполётной зоны над Ливией
- РИА Новости
«Что касается идеи объявить бесполётную зону над Ливией, это очень плохая ассоциация... Ведь НАТО стало бомбить Ливию после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение — объявить бесполётную зону над Ливией. И единственное уполномочие, которое Совет Безопасности одобрил, — он поручил заинтересованным странам обеспечивать режим бесполётной зоны», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
По его словам, коллеги из НАТО в очередной раз дискредитировали себя как договороспособных партнёров и воспользовались этой резолюцией для того, чтобы в её грубейшее нарушение начать бомбить территорию Ливии.
«Что из этого получилось, вы знаете. Поэтому любые предложения, которые предусматривают создание бесполётной зоны, вызывают у нас не очень приятную ассоциацию, и не думаю, что мы можем в очередной раз доверяться всем нашим партнёрам из НАТО, что они соблюдать подобные договорённости стали бы стопроцентно», — подчеркнул российский министр в ответ на вопрос корреспондента RT.
Ранее президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонных переговоров призвали стороны конфликта в Ливии принять срочные меры для его разрешения.