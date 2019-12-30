Глава МИД Словакии отметил ключевую роль России в безопасности Европы

Россия является ключевым государством ОБСЕ и активно участвует в решении основных вопросов в сфере европейской безопасности, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Россия, будучи ключевым государством ОБСЕ, иногда действительно держит в своих руках ключ к решениям проблем. Так, существуют вопросы в сфере европейской безопасности, решение которых не продвигается без её активного участия», — цитирует его ТАСС.

Он также призвал европейские страны решать все спорные вопросы путём откровенного диалога и политической воли к компромиссу.

В конце ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал выстроить новую архитектуру безопасности с Россией.