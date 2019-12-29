Мадуро поручил ГП ускорить процесс выдачи напавших на воинскую часть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что генпрокуратура страны должна ускорить работу с бразильской стороной по выдаче напавших на венесуэльскую военную часть солдат.

«Я попросил генпрокурора Тарека Уильяма Сааба ускорить взаимодействие с органами юстиции Бразилии», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он уточнил, что генпрокуратура должна предоставить Бразилии доказательства того, что эти солдаты являются дезертирами, напавшими на воинскую часть в Боливарианской республике.

«Я надеюсь на положительный результат», — добавил он.

23 декабря в результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат.