Мадуро поручил ГП ускорить процесс выдачи напавших на воинскую часть
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро
- globallookpress.com
«Я попросил генпрокурора Тарека Уильяма Сааба ускорить взаимодействие с органами юстиции Бразилии», — цитирует РИА Новости Мадуро.
Он уточнил, что генпрокуратура должна предоставить Бразилии доказательства того, что эти солдаты являются дезертирами, напавшими на воинскую часть в Боливарианской республике.
«Я надеюсь на положительный результат», — добавил он.
23 декабря в результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат.