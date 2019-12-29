В Иране пригрозили сбивать разведчиков в районе совместных учений

Заместитель командующего и глава штаба армии Хабибулла Саяри заявил, что любые разведывательные летательные и морские аппараты, обнаруженные в районе учений Ирана, России и Китая, будут сбиты.

«Мы уничтожим любой разведывательный аппарат в зоне учений, будь то летательный аппарат или морское судно», — цитирует агентство Tasnim Хабибуллу.

По его словам, многие страны хотят разузнать информацию об учениях.

Он уточнил, что в прошлом Иран уже демонстрировал способность пресекать шпионские действия.

Ранее официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявил, что Пентагон будет наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе.