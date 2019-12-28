Генсек ООН осудил взрыв в Сомали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил подрыв автомобиля, начинённого взрывчаткой, в сомалийской столице Могадишо, в результате которого погибли десятки человек.

«Генеральный секретарь осуждает террористическую атаку, которая произошла в Могадишо 28 декабря», — говорится в сообщении официального представителя Генсека Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что Гутерреш призвал привлечь виновных в преступлении к ответственности.

Также Генсек выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее МИД России выразил соболезнования в связи с взрывом в Сомали.

В субботу, 28 декабря, в сомалийской столице Могадишо около офиса налогового управления взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.

Как заявил депутат сомалийского парламента Абдизирак Мохамед, при инциденте погибли 94 человека.