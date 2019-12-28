Генсек ООН осудил взрыв в Сомали
- Reuters
«Генеральный секретарь осуждает террористическую атаку, которая произошла в Могадишо 28 декабря», — говорится в сообщении официального представителя Генсека Стефана Дюжаррика.
Отмечается, что Гутерреш призвал привлечь виновных в преступлении к ответственности.
Также Генсек выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее МИД России выразил соболезнования в связи с взрывом в Сомали.
В субботу, 28 декабря, в сомалийской столице Могадишо около офиса налогового управления взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.
Как заявил депутат сомалийского парламента Абдизирак Мохамед, при инциденте погибли 94 человека.