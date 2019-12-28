МИД России выразил соболезнования в связи с взрывом в Сомали

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МИД России выразил соболезнования в связи с подрывом автомобиля, начинённого взрывчаткой, в сомалийской столице Могадишо, в результате которого погибли десятки человек.
МИД России выразил соболезнования в связи с взрывом в Сомали
  • Reuters

«Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что «эта очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении.

Ранее депутат сомалийского парламента Абдизирак Мохамед заявил, что в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо погибли 94 человека.

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