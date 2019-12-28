Немецкая авиакомпания Lufthansa оштрафована на $6,4 миллиона

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa на сумму более $6,4 млн.

«Федеральное авиационное управление США назначает гражданский штраф в размере $6 428 000 авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG», — цитирует ТАСС пресс-релиз ФАУ.

Отмечается, что Lufthansa выполняла перелёты в аэропорты Филадельфии и Сан-Диего, не имея разрешения американского регулятора.

ФАУ заявляет, что у Lufthansa есть 30 дней для ответа с момента получения уведомления.

11 декабря Соединённые Штаты расширили санкционный список по Ирану, внеся в него десятки самолётов авиакомпании Mahan Air.