Немецкая авиакомпания Lufthansa оштрафована на $6,4 миллиона
«Федеральное авиационное управление США назначает гражданский штраф в размере $6 428 000 авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG», — цитирует ТАСС пресс-релиз ФАУ.
Отмечается, что Lufthansa выполняла перелёты в аэропорты Филадельфии и Сан-Диего, не имея разрешения американского регулятора.
ФАУ заявляет, что у Lufthansa есть 30 дней для ответа с момента получения уведомления.
11 декабря Соединённые Штаты расширили санкционный список по Ирану, внеся в него десятки самолётов авиакомпании Mahan Air.