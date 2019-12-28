Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.

«Компания Raytheon Missile Systems из города Тусон штата Аризона получила контракт на сумму $768 283 907 млн», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Также контракт включает в себя производство всей сопутствующей ракетам техники.

Уточняется, что условия контракта подразумевают продажу вооружения 22 союзникам США.

20 декабря после устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.