Financial Times включила Путина в число «определивших десятилетие» лиц

Российский лидер Владимир Путин вошёл в число 50 известных личностей, «определивших облик десятилетия», по версии британской газеты Financial Times.

В списке представлены 19 политических фигур, 22 бизнесмена и девять деятелей культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта.

Среди политиков, в частности, отмечены лидеры Турции, США и Франции Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, экс-президент США Барак Обама, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Кроме того, в список вошли экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, лидер массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонг, бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Газета также включила в число знаковых фигур десятилетия главу Apple Тима Кука, основателя Amazon Джеффа Безоса, сооснователя и руководителя Netflix Рида Хастингса, сооснователя Uber Трэвиса Каланика, а также главу Tesla Илона Маска.

В апреле американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных лиц 2019 года.