Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей

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Американский журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. Отмечается, что в рейтинг входят в том числе звёзды спорта, артисты и политики.
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter журнала.

В категории «Артисты», в частности, отмечены американский актёр Дуэйн Джонсон, британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», Махершала Али, получивший «Оскар» за роль в фильме «Зелёная книга», а также Рами Малек («Богемская рапсодия»).

В категорию «Лидеры» вошли спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, американский спецпрокурор Роберт Мюллер, Папа Римский Франциск.

«Иконами» стали певицы Тейлор Свифт и Леди Гага, жена экс-президента США Мишель Обама, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня. «Титанами» — египетский футболист Мохаммед Салах, глава Facebook Марк Цукерберг, гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Леброн Джеймс.

В список «Пионеров» попали канадская актриса Сандра О, ямайский писатель Марлон Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, марка виски Jane Walker.

Ранее сообщалось, что Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, изобразив его возвышающимся над земным шаром.

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