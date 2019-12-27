Погиб финансовый директор Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд
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Об этом сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу компании.
«Наш финансовый директор, Дэвид Бауэрнфайнд, погиб в результате трагического происшествия в четверг, 26 декабря, находясь в отпуске со своей семьёй», — говорится в заявлении.
По информации Mirror, трагический инцидент с Бауэрнфайндом произошёл на острове Маврикий во время подводного плавания.
В октябре сообщалось о смерти главы Oracle Марка Хёрда.