Погиб финансовый директор Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд

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Финансовый директор британской франшизы американской компании Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд погиб в возрасте 51 года в результате несчастного случая на отдыхе.
Погиб финансовый директор Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд
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Об этом сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу компании.

«Наш финансовый директор, Дэвид Бауэрнфайнд, погиб в результате трагического происшествия в четверг, 26 декабря, находясь в отпуске со своей семьёй», — говорится в заявлении.

По информации Mirror, трагический инцидент с Бауэрнфайндом произошёл на острове Маврикий во время подводного плавания.

В октябре сообщалось о смерти главы Oracle Марка Хёрда.

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