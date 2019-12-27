Путин по телефону обсудил с лидером Египта ситуацию в Ливии
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- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтверждён настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве», — говорится в сообщении.
Путин и ас-Сиси высоко оценили посреднические усилия Германии и ООН в рамках политического процесса с участием всех сторон в Ливии.
Кроме того, обсуждался вопрос возобновления полноформатного авиасообщения между странами, а также ход реализации совместного проекта по строительству первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа».
Разговор состоялся по инициативе египетской стороны.
Ранее сообщалось о телефонных переговорах ас-Сиси с президентом США Дональдом Трампом.
26 декабря правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции.