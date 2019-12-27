Путин по телефону обсудил с лидером Египта ситуацию в Ливии

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых стороны обсудили совместные действия для стабилизации ситуации в Ливии.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтверждён настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве», — говорится в сообщении.

Путин и ас-Сиси высоко оценили посреднические усилия Германии и ООН в рамках политического процесса с участием всех сторон в Ливии.

Кроме того, обсуждался вопрос возобновления полноформатного авиасообщения между странами, а также ход реализации совместного проекта по строительству первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах ас-Сиси с президентом США Дональдом Трампом.

26 декабря правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции.