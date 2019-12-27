Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз

Правительства России и Катара подписали соглашение об отмене визового режима между странами, сообщили в катарском посольстве в Москве.

«В пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел России состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством России о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Данное решение обусловлено стремлением двух стран продолжать укреплять дружеские двусторонние отношения и устранить препятствия для свободного общения граждан.

Теперь катарцы и россияне смогут посещать другое государство «без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев».

При этом срок поездки не должен превышать 90 дней.

В конце июля в Турции выразили надежду на полную отмену виз при поездках в Россию для турецких граждан.