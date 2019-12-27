Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз

Короткая ссылка
Правительства России и Катара подписали соглашение об отмене визового режима между странами, сообщили в катарском посольстве в Москве.
Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз
  • © Pius Koller/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

«В пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел России состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством России о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Данное решение обусловлено стремлением двух стран продолжать укреплять дружеские двусторонние отношения и устранить препятствия для свободного общения граждан.

Теперь катарцы и россияне смогут посещать другое государство «без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев».

При этом срок поездки не должен превышать 90 дней.

В конце июля в Турции выразили надежду на полную отмену виз при поездках в Россию для турецких граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить