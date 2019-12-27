Нетаньяху победил на выборах на пост главы партии «Ликуд»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter сообщил о победе на выборах на пост главы партии «Ликуд».

«Огромная победа! Спасибо друзьям и членам «Ликуда» за доверие, поддержку и любовь. С Божьей и вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям», — написал он.

По данным РИА Новости, явка избирателей составила порядка 47%. Помимо Нетаньяху в выборах также принимал участие экс-министр внутренних дел Гидеон Саар.

12 декабря израильский кнессет одобрил законопроект о проведении парламентских выборов в стране 2 марта 2020 года. Они станут третьими менее чем за год.

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