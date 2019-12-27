Нетаньяху победил на выборах на пост главы партии «Ликуд»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Twitter сообщил о победе на выборах на пост главы партии «Ликуд».

«Огромная победа! Спасибо друзьям и членам «Ликуда» за доверие, поддержку и любовь. С Божьей и вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям», — написал он.

ניצחון ענק! תודה לחברות וחברי הליכוד על האמון, התמיכה והאהבה. בעזרת השם ובעזרתכם, אני אוביל את הליכוד לניצחון גדול בבחירות הקרובות ונמשיך להוביל את מדינת ישראל להישגים חסרי תקדים. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 26, 2019

По данным РИА Новости, явка избирателей составила порядка 47%. Помимо Нетаньяху в выборах также принимал участие экс-министр внутренних дел Гидеон Саар.

12 декабря израильский кнессет одобрил законопроект о проведении парламентских выборов в стране 2 марта 2020 года. Они станут третьими менее чем за год.