Путин провёл разговор с Нетаньяху по телефону

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Путин провёл разговор с Нетаньяху по телефону
  • Reuters

«Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита президента России в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры обменялись поздравлениями с праздниками.

Ранее Нетаньяху прокомментировал решение Мособлсуда, оставившего без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой за контрабанду наркотиков.

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