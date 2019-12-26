Путин провёл разговор с Нетаньяху по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Обсуждены актуальные темы региональной повестки дня, а также некоторые вопросы двусторонних отношений в контексте запланированного на январь 2020 года визита президента России в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры обменялись поздравлениями с праздниками.

Ранее Нетаньяху прокомментировал решение Мособлсуда, оставившего без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой за контрабанду наркотиков.