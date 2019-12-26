Путин и премьер-министр Италии провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора затронули темы кризиса в Ливии и обстановку в Сирии. Российский лидер также проинформировал итальянского политика об итогах саммита, который прошёл в Париже 9 декабря.

«Подчёркнута необходимость последовательного выполнения минского комплекса мер и достигнутых в нормандском формате договорённостей, прежде всего по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины», — говорится в сообщении Кремля.

Стороны подтвердили настрой на развитие российско-итальянских отношений и тепло поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

В июле Владимир Путин, выступая на обеде с участием представителей Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, рассказал итальянскую пословицу о дружбе: «Искренность в отношениях — залог настоящей дружбы».