Замглавы Минобороны России встретился с послом Индии

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Замглавы российского Минобороны генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с послом Индии в России Балой Венкатешем Вармой.
Замглавы Минобороны России встретился с послом Индии
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. 

Отмечается, что в ходе беседы стороны «подвели итоги двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях в 2019 году и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что военные России и Индии показали зрителям образцы вооружения в ходе российско-индийских учений «Индра-2019».

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