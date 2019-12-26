Замглавы Минобороны России встретился с послом Индии

Замглавы российского Минобороны генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с послом Индии в России Балой Венкатешем Вармой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что в ходе беседы стороны «подвели итоги двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях в 2019 году и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что военные России и Индии показали зрителям образцы вооружения в ходе российско-индийских учений «Индра-2019».