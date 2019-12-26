Замглавы Минобороны России встретился с послом Индии
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что в ходе беседы стороны «подвели итоги двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях в 2019 году и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».
Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что военные России и Индии показали зрителям образцы вооружения в ходе российско-индийских учений «Индра-2019».