Лавров проведёт переговоры с Зарифом 30 декабря в Москве
- Reuters
Она рассказала, что во время встречи планируется обсудить состояние российско-иранских отношений, развитие связей в торгово-экономической, гуманитарной и других практических областях.
Захарова отметила, что «предполагается уделить внимание СВПД по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам».
Ранее посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Тегеран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе по иранскому ядерному объекту в Фордо.