Лавров проведёт переговоры с Зарифом 30 декабря в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Москву 30 декабря. В ходе визита запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Она рассказала, что во время встречи планируется обсудить состояние российско-иранских отношений, развитие связей в торгово-экономической, гуманитарной и других практических областях.

Захарова отметила, что «предполагается уделить внимание СВПД по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам».

Ранее посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Тегеран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе по иранскому ядерному объекту в Фордо.