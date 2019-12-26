Экс-глава МИД Австрии рассказала об углублении трещин в НАТО
- Reuters
«В НАТО очень много трещин, которые с тех пор ещё больше углубились. И дело сейчас не только в Турции», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что «альянсы отвечают интересам определённой эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации».
По её словам, незадолго до начала войны в Ираке «НАТО уже было близко к взрыву».
Ранее министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение её с Россией беспокоящим вопросом.