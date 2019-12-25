СМИ: Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Китайская армия провела лётные испытания новой баллистической ракеты морского базирования, которая способна «поразить ядерной боеголовкой цели на всей территории Соединённых Штатов», сообщает The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как пишет газета, испытания ракеты JL-3 прошли в воскресенье в заливе Бохайвань на северо-западе Китая.

Уточняется, что запуск ракеты был зафиксирован американским разведывательным спутником и отслеживался на протяжении полёта в западном направлении.

В начале октября Китай представил новые баллистические ракеты JL-2 «Цзюйлан-2», которые размещаются на подводных лодках.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай сильно продвинулся в создании вооружений, в том числе противокорабельных ракет и дронов, поэтому Пекину пора стать участником соглашений о контроле за вооружениями.