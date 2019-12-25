СМИ: Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету
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Как пишет газета, испытания ракеты JL-3 прошли в воскресенье в заливе Бохайвань на северо-западе Китая.
Уточняется, что запуск ракеты был зафиксирован американским разведывательным спутником и отслеживался на протяжении полёта в западном направлении.
В начале октября Китай представил новые баллистические ракеты JL-2 «Цзюйлан-2», которые размещаются на подводных лодках.
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай сильно продвинулся в создании вооружений, в том числе противокорабельных ракет и дронов, поэтому Пекину пора стать участником соглашений о контроле за вооружениями.