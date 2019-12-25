Пианистка из России погибла в отеле Будапешта от отравления газом

Лауреат международных музыкальных конкурсов, 27-летняя пианистка из Уфы Элина Валиева скончалась в отеле Будапешта в результате отравления бытовым газом. Её спутник, гражданин России, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщили в посольстве России в Венгрии.

«22 декабря во время турпоездки в венгерскую столицу вследствие утечки бытового газа в отеле хостельного типа Otto Studios скончалась гражданка России Элина Валиева 1992 года рождения», — цитирует дипломата РИА Новости.

Сопровождавший её в поездке мужчина был госпитализирован в одну из местных токсикологических клиник.

«Это старый дом, они просто легли спать», — добавил представитель посольства.

В настоящее время дипмиссия совместно с венгерской стороной и страховой компанией решает вопрос о репатриации её тела на родину.

Дипломат также уточнил, что пока продолжаются следственные мероприятия.

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