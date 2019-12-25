Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР

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Россия приняла решение о выделении $4,8 млн на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в КНДР. Об этом сообщает в Facebook посольство России в КНДР.
Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР
  • globallookpress.com

Российский посол Александр Мацегора 25 декабря передал ноту послу по особым поручениям МИД Северной Кореи Ли Хын Сику.

В ней сообщается, что согласно распоряжению российского правительства принято решение о финансировании проекта ЮНИСЕФ «Снижение детской заболеваемости и смертности путём проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР» с бюджетом $4,8 млн.

Ранее Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР.

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