Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР
- globallookpress.com
Российский посол Александр Мацегора 25 декабря передал ноту послу по особым поручениям МИД Северной Кореи Ли Хын Сику.
В ней сообщается, что согласно распоряжению российского правительства принято решение о финансировании проекта ЮНИСЕФ «Снижение детской заболеваемости и смертности путём проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР» с бюджетом $4,8 млн.
Ранее Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР.