Медведев провёл телефонный разговор с премьером Вьетнама

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Российский премьер Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Медведев провёл телефонный разговор с премьером Вьетнама
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях.

Ранее сообщалось, что в порту Камрань состоялись первые совместные российско-вьетнамские военные учения по спасению аварийной подлодки.

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