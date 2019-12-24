Медведев провёл телефонный разговор с премьером Вьетнама

Российский премьер Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях.

Ранее сообщалось, что в порту Камрань состоялись первые совместные российско-вьетнамские военные учения по спасению аварийной подлодки.