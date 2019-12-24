Медведев провёл телефонный разговор с премьером Вьетнама
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе и других областях.
Ранее сообщалось, что в порту Камрань состоялись первые совместные российско-вьетнамские военные учения по спасению аварийной подлодки.