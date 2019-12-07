В Камрани прошли первые учения России и Вьетнама по спасению подлодки

В порту Камрань состоялись первые совместные российско-вьетнамские военные учения по спасению аварийной подлодки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Во вьетнамском порту Камрань завершилась активная часть первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте», — говорится в пресс-релизе.

Россия была представлена спасательным судном Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» с глубоководным обитаемым аппаратом АС-40, а от Вьетнама в учениях участвовала субмарина проекта 636 ВМС.

«Экипаж глубоководного обитаемого аппарата АС-40 ТОФ выполнил погружение, в ходе которого осуществил поиск на глубине макета комингс-площадки подводной лодки, а подводники ВМС Вьетнама отработали задачу по покиданию условно аварийной дизельной субмарины через торпедные аппараты», — рассказали в Минобороны России.

Учения были направлены на выработку единого подхода к спасательным операциям для более эффективного реагирования в случае аварийных ситуаций на подлодках и кораблях.

Ранее ФАН сообщал, что атомная подлодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» на учениях у берегов Камчатки атаковала торпедным оружием субмарину условного противника.