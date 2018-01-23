Шойгу заявил о подготовке к совместным учениям с Вьетнамом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство работает над планом сотрудничества в военной сфере и проведения совместных учений с Вьетнамом на ближайшие три года.

Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, документ планируется подписать в ближайшее время.

«Сотрудничество между нашими странами носит стратегический, дружественный характер», — сказал Шойгу.

Об этом министр заявил во время переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Глава военного ведомства России добавил, что на встрече с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем уже обсуждались шаги, необходимые для реализации достигнутых договорённостей.

«Мы подготовили план на ближайшие три года — с 2018-го по 2020-й, план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений», — сказал он.

Ранее Шойгу подчеркнул готовность России поделиться с партнёрами опытом применения военной техники.

В ноябре директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии полковник в запасе Семён Багдасаров прокомментировал НСН возможность создания российской военной базы в Судане.