В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
В Индонезии в провинции Южная Суматра 24 человека погибли и 16 пострадали в результате падения автобуса в ущелье. Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на представителя местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
ДТП с автобусом, в котором находились 40 человек, произошло вечером 23 декабря в округе Пагар-Алам.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу.
В июне в Индонезии в результате ДТП погибли 12 человек.
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