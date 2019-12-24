В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье

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В Индонезии в провинции Южная Суматра 24 человека погибли и 16 пострадали в результате падения автобуса в ущелье. Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на представителя местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

ДТП с автобусом, в котором находились 40 человек, произошло вечером 23 декабря в округе Пагар-Алам. 

Пострадавших доставили в ближайшую больницу.

В июне в Индонезии в результате ДТП погибли 12 человек.

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