Российские журналисты впервые посетили бывшую столицу ИГ в Сирии

Журналисты из России в сопровождении военных впервые посетили сирийский город Ракка, который считался столицей террористической организации «Исламское государство»*.

Как пишет РИА Новости, в Ракке до сих пор скрываются боевики, а многие места заминированы.

Отмечается, что во время боевых действий были разрушены мосты через Евфрат, на котором стоит Ракка. На другой берег можно добраться с помощью парома, проезд стоит $1.

Весной 2013 года город был захвачен боевиками ИГ, из города бежали не менее 250 тысяч человек, а в 2014 году Ракка была провозглашена столицей «Исламского государства».

До войны в Ракке выращивали треть всей сирийской пшеницы, указывает агентство. В настоящее время крупнейший элеватор в городе разрушен, как и предприятия по производству сахара и бетона, а также по переработке злаков.

В октябре российские журналисты побывали на брошенной военной базе США в сирийской провинции Алеппо.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.