В посольстве опровергли слова Джонсона о «перехватах» самолётов России

Заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевшихся нарушениях России воздушного пространства Эстонии сделаны с целью оправдать пребывание НАТО войск в странах Балтии, заявили в российском посольстве в Лондоне.

Как сообщает РИА Новости, накануне своего визита в Эстонию 21 декабря Джонсон заявил, что британские ВВС «перехватили 56 российских самолётов» в небе над Эстонией.

«Сведения о нарушении российскими самолётами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности. Их сложно рассмотреть иначе как целенаправленную, недобросовестную манипуляцию», — заявили журналистам в посольстве России.

Там отметили, что самолёты летают из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область «в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооружённых сил», о чём НАТО хорошо известно.

«Цель соответствующих пропагандистских заявлений – оправдать пребывание войск в странах Балтии под предлогом мнимой российской угрозы», — добавили в дипломатическом ведомстве.

В посольстве напомнили, что в декабре 2017 года в силу вступили рекомендации Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству под эгидой ИКАО (Международной организации гражданской авиации): был согласован внетрассовый маршрут для российских государственных (военных) самолётов, следующих из Петербурга в Калининград и обратно.

В сентябре Министерство обороны России опровергло заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем-бомбардировщиком Су-34