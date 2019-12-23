КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
«Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — цитирует ТАСС сообщение комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
Отмечается, что пошлины станут ниже чем тарифы для стран с режимом наибольшего благоприятствования.
Также уточняется, что данная мера принята с целью усиления импорта и усиления потенциала по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа.
15 декабря власти Китая приняли решение отложить запланированное введение дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на импорт американских товаров, а также автомобилей и автозапчастей.