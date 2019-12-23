КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

Короткая ссылка
Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.

«Пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены», — цитирует ТАСС сообщение комитета по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

Отмечается, что пошлины станут ниже чем тарифы для стран с режимом наибольшего благоприятствования.

Также уточняется, что данная мера принята с целью усиления импорта и усиления потенциала по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа.

15 декабря власти Китая приняли решение отложить запланированное введение дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на импорт американских товаров, а также автомобилей и автозапчастей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить