МИД Венесуэлы отреагировал на присоединение Боливии к «Группе Лимы»

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Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса прокомментировал присоединение Боливии к «Группе Лимы».

«Вы сейчас можете видеть всю суть «Группы (картеля) Лимы». Яростные защитники демократий и прав человека дико подавляли свои народы и теперь включают в свои ряды фашистскую, расистскую диктатуру, которая сформировалась в результате кровавого государственного переворота», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что Боливия присоединилась к «Группе Лимы»

В МИД Боливии отметили, что таким образом «Боливия будет способствовать достижению мирного, демократического и конституционного урегулирования кризиса в Венесуэле».

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