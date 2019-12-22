Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел страны.

«МИД Боливии сообщает о присоединении к «Группе Лимы», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что таким образом «Боливия будет способствовать достижению мирного, демократического и конституционного урегулирования кризиса в Венесуэле».

В мае «Группа Лимы» представила итоговую декларацию, в которой страны организации призывают власти Кубы помочь в разрешении кризиса в Венесуэле.