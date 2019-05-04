«Группа Лимы» призвала Кубу помочь в разрешении кризиса в Венесуэле
«Решили найти необходимые пути для того, чтобы Куба участвовала в поиске решения кризиса в Венесуэле»,— цитирует документ РИА Новости.
Отмечается, что страны-члены организации также вновь призвали Россию, Турцию и другие страны, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «способствовать возврату к демократии в стране».
Ранее страны «Группы Лимы» обвинили правительство Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле.