В Белом доме рассказали о телефонных переговорах Трампа и Абэ

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир заявила, что президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в рамках которых лидеры обсудили Иран и КНДР.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе торговые отношения. Лидеры также обсудили события, связанные с Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой», — указала она.

По её словам, главы двух государств договорились поддерживать тесное общение и координацию, в особенности в свете недавних угрожающих заявлений, сделанных со стороны КНДР.

Ранее Абэ заявил, что обсудил с Трампом по телефону Северную Корею.