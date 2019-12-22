В Белом доме рассказали о телефонных переговорах Трампа и Абэ
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Они обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе торговые отношения. Лидеры также обсудили события, связанные с Ираном и Корейской Народно-Демократической Республикой», — указала она.
По её словам, главы двух государств договорились поддерживать тесное общение и координацию, в особенности в свете недавних угрожающих заявлений, сделанных со стороны КНДР.
Ранее Абэ заявил, что обсудил с Трампом по телефону Северную Корею.